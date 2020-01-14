Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в намерении усыновить ребёнка





Однако ни Брэд Питт, ни Дженнифер Энистон официально не подтвердили возобновление своих отношений, а вместо этого утверждают, что являются хорошими друзьями. Тем более актёры не комментируют слухи о желании усыновить ребёнка.О воссоединении пары таблоиды впервые написали летом минувшего года. Отмечалось, что этому поспособствовали общие друзья знаменитостей – чета Клуни.Стоит напомнить, Брэд Питт и Дженнифер Энистон состояли в браке в 2000-2005 годах, причиной развода стал роман актёра с коллегой по работе над фильмом «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. Новая жена родила кинозвезде троих детей, тогда как предыдущая пассия не могла подарить супругу наследника. Новый брак Питта продлился более 10-ти лет, на развод Джоли подала осенью 2016-го.