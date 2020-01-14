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Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в намерении усыновить ребёнка

Бывших звёздных супругов Брэда Питта и Дженнифер Энистон, которых с недавних пор общественность начала подозревать в возобновлении любовных отношений, теперь, вполне вероятно, готовятся усыновить ребёнка. Как сообщают зарубежные источники, пара посетила расположенный в Мексике детский дом под названием Casa Hogar Sion, который поддерживается актрисой материально.

Однако ни Брэд Питт, ни Дженнифер Энистон официально не подтвердили возобновление своих отношений, а вместо этого утверждают, что являются хорошими друзьями. Тем более актёры не комментируют слухи о желании усыновить ребёнка.

О воссоединении пары таблоиды впервые написали летом минувшего года. Отмечалось, что этому поспособствовали общие друзья знаменитостей – чета Клуни.

Стоит напомнить, Брэд Питт и Дженнифер Энистон состояли в браке в 2000-2005 годах, причиной развода стал роман актёра с коллегой по работе над фильмом «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. Новая жена родила кинозвезде троих детей, тогда как предыдущая пассия не могла подарить супругу наследника. Новый брак Питта продлился более 10-ти лет, на развод Джоли подала осенью 2016-го.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:09

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