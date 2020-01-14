АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 67.82 USD 60.95
Курс валют на 14.01.2020

Никита Джигурда пародией на самого себя поздравил фанатов со Старым Новым годом

Никита Джигурда опубликовал шуточное видео на странице в Instagram. Данной пародией на самого себя артист поздравил фанатов со Старым Новым годом.
Никита Джигурда пародией на самого себя поздравил фанатов со Старым Новым годом

Никита Джигурда разместил ролик, на котором запечатлен мужчина в красном парике, рубашке и кожаной желтке. Его образ дополнен солнцезащитными очками, массивными браслетами и цепочкой с большим крестом. Данное видео является пародией на исполнителя. На кадрах мужчина говорит поздравительную речь, обращаясь ко всем россиянам. В конце ролика он поет песню собственного сочинения. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Никита Джигурда поздравил своих подписчиков со Старым Новым годом.

В конце своего поста артист написал: "И песню Радости отчаянно пою". Поклонники поздравили Никиту Джигурду в ответ и пожелали ему удачи, успехов в карьере и здоровья. Многие отметили, что не сразу поняли, что на кадрах пародия на исполнителя. Ролик уже просмотрели большое количество пользователей Сети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никита Джигурда пародией на самого себя поздравил фанатов со Старым Новым…
Ученые обнаружили на Земле звездную пыль древнее…
«Просила принести трусы жены, чтобы заткнуть ему рот»: Марина Неёлова о работе с Валентином…
Самый дешевый кроссовер от Toyota и Daihatsu выпустят под новым…
Александр Васильев опубликовал фото Алисы Харгривс, с которой Льюис Кэрролл написал «Алису в Стране…
Доктор Никки Стэмп дала 5 важных советов для сохранения здоровья в 2020…
«Скучает по Жанне»: Глаза Натальи Фриске выдали поклонникам тоску по покойной…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров ударил Анастасию Голд по…
Бюджетная версия Redmi K30 5G вышла в…
«Взрывная волна позитива»: Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отмечает…
40 лет исполнилось с момента основания Трубопроводных войск…
"Много счастья и удачи": Любовь Успенская поздравила фанатов со Старым Новым…
Футболист Федор Смолов собрался жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина Марии…
Социологи выяснили, что чаще всего теряли россияне в новогодние…
В честь четвертой годовщины со дня смерти Алана Рикмана в Сети рассказали о секретной жизни…
Кардиологи рассказали, как уберечься от сердечного приступа…
Даже после пластической операции звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь убирает брыли с помощью…
Анастасия Волочкова в Таиланде нарядилась Дедом Морозом и поставила елку на…
Врачи из Томска смогли спасти ребенка, проглотившего 31 магнитный…
Ученые: Температура Мирового океана достигла рекордно высоких…
Максим Топилин: «Реальная зарплата в России в 2020 году вырастет на…
Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева родила…
Эксперты назвали лучший момент для покупки iPhone или другого…
«Нам нечего скрывать»: Татьяна из «Сестер Зайцевых» хочет снять фильм об умершем…
Названы сроки производства первого российского стелс-бомбардировщика ПАК…
Валерия ответила на требование подписчика навсегда покинуть…
На 71-м году жизни умер заслуженный тренер России по биатлону Сергей…
Американские эксперты рассказали, как с помощью питания бороться с выпадением…
Просмотреть все новости