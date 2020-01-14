Никита Джигурда пародией на самого себя поздравил фанатов со Старым Новым годом

Никита Джигурда разместил ролик, на котором запечатлен мужчина в красном парике, рубашке и кожаной желтке. Его образ дополнен солнцезащитными очками, массивными браслетами и цепочкой с большим крестом. Данное видео является пародией на исполнителя. На кадрах мужчина говорит поздравительную речь, обращаясь ко всем россиянам. В конце ролика он поет песню собственного сочинения. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Никита Джигурда поздравил своих подписчиков со Старым Новым годом.В конце своего поста артист написал: "И песню Радости отчаянно пою". Поклонники поздравили Никиту Джигурду в ответ и пожелали ему удачи, успехов в карьере и здоровья. Многие отметили, что не сразу поняли, что на кадрах пародия на исполнителя. Ролик уже просмотрели большое количество пользователей Сети.