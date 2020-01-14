Алеся Кафельникова не общается с матерью





Алеся Кафельникова рассказала в новом интервью о непростых отношениях с собственными родителями. По словам модели, знаменитый отец уже около 2 лет не поддерживает её в финансовом плане и никогда не верил в то, что она добьется успеха в бизнесе. Теперь же возлюбленная рэпера Фараона может обеспечивать себя самостоятельно благодаря значительным гонорарам от модных показов. Звезда признается, что основное место в её жизни занимает собственный агент Юлия Шаврина. Она не только поддержала начинания Кафельниковой, но и помогла избавиться от зависимостей.В то же время, отношения с матерью у модели совершенно не сложились. Кафельникова говорит, что несмотря на публикации совместных фотографий в Instagram, её родительница даже не созванивается с собственной дочерью. Причиной этого якобы является необщительность супруги Евгения Кафельникова, которая в молодые годы была более "активной". Наследница известного спортсмена в настоящее время полагается на советы Шавриной, которая также следит за денежными счетами и аккаунтами в соцсетях. Кроме прочего, Кафельникова охарактеризовала личную жизнь с Фараоном, как "отношения без обязательств".