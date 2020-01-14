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Менеджер Николай Титов: "Светлана Яковлева украла миллион и заказала своего директора"

Менеджер Светланы Яковлевой раскрыл некоторые детали жизни знаменитости с необычной внешностью. Николай Титов рассказал, как она украла у него миллион и заказала бывшего директора.
Менеджер Николай Титов: "Светлана Яковлева украла миллион и заказала своего директора"

Светлана Яковлева старается показать свою жизнь богатой и стильной. Однако, как утверждает ее бывший директор Николай Титов, она набрала множество кредитов и даже не постеснялась завладеть его средствами в размере одного миллиона рублей. Менеджер быстро обнаружил пропажу и разыскал подопечную, заручившись поддержкой правоохранительных органов. На руках у Яковлевой оказалось только 900 тысяч. Остальные средства она потратила на погашение одного из кредитов и веселое времяпровождение в клубе.

Николай Титов пожаловался на то, что экс-подопечная принимает участие в различных ток-шоу, поливая его грязью. На самом деле он не раз приходил ей на выручку. Например, однажды Светлана Яковлева не имела достаточно денег, чтобы расплатиться с таксистом, и тот уже собирался отвести пассажирку на пустырь, чтобы надругаться над ней. Менеджер подоспел в последний момент. Николай Титов думает, что такое поведение может быть следствием злоупотребления запрещенными препаратами. С этим обстоятельством он также связывает факт того, что однажды Светлана Яковлева заказала своего бывшего директора, сообщает "СтарХит".

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:40

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