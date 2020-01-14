Ученые создали первых в мире роботов из живых клеток





Как утверждают авторы этого изобретения, их роботы не похожи ни на один из существующих живых организмов или органов. Но их возможности при этом оказались весьма впечатляющими. Предназначены биороботы из стволовых клеток для самых разных целей. К примеру, они могли бы обеспечить адресную доставку лекарственных препаратов. «Это не роботы в их традиционном понимании, но они также не являются живыми организмами. Это принципиально новый класс в виде живого программируемого организма», - отмечает один из авторов исследования.По словам ученых, проектирование таких ксеноботов потребовало от них использования суперкомпьютера и довольно сложного алгоритма, который был способен собрать несколько сотен живых клеток в разных конфигурациях и смоделировать итоговые результаты. Теперь авторы изобретения рассчитывают найти для своих крошечных роботов довольно широкий спектр практического применения в тех сферах, в которых машины в силу тех или иных обстоятельств попросту не справляются с поставленными задачами. К примеру, такие роботы могли бы путешествовать по артериям и соскабливать со стенок сосудов бляшки, или же заняться сбором микропластика в мировом океане.