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Самый дешевый кроссовер от Toyota и Daihatsu выпустят под новым брендом

Представители компаний Toyota и Daihatsu собираются представить дешевый кроссовер под новым брендом. Известно, что новый "паркетный" внедорожник с заводским индексом Perodua D55l выпустят на основе модели Rocky.

Широко известно, что марки Perodua и Daihatsu частично ассоциированы с японским конгломератом Toyota, который планирует расширить собственный автопарк новым бюджетным кроссовером. Автомобиль будет представлять собой видоизмененную комплектацию Daihatsu Rocky, который произведут в Малайзии под новым брендом. Модель с заводским индексом Perodua D55l получит обновленную радиаторную решетку, фары головного света с немного иным дизайном, который также затронет задние фонари.

Что касается технических характеристик, то от нового "паркетника" стоит ожидать появления платформы Daihatsu New Global Architecture (DNGA), уменьшенного 1,0-литрового турбированного двигателя мощностью 98 л. с, багажного отделения на 369 литров, вариатор D-CVT, а также исключительно передний привод. В интерьере покупатель обнаружит встроенные адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, кожаную отделку салона и панорамную крышу с люком. Приятным дополнением также станут легкосплавные колесные диски на 17 дюймов. Стоимость и время выхода Perodua D55l в продажу пока не раскрываются.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:16

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