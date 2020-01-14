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Александр Васильев опубликовал фото Алисы Харгривс, с которой Льюис Кэрролл написал «Алису в Стране чудес»

В социальной сети Instagram Александр Васильев опубликовал фото Алисы Харгривс, с которой Льюис Кэрролл написал «Алису в Стране чудес» и «Алису в Зазеркалье». Таким образом историк моды почтил помять английского писателя, которого не стало в 1898 году.
Александр Васильев опубликовал фото Алисы Харгривс, с которой Льюис Кэрролл написал «Алису в Стране чудес»

Александр Васильев показал несколько архивных фотографий Алисы Харгривс, девичья фамилия которой Лидделл. В комментарии ведущий «Модного приговора» рассказал, что на фото та самая Алиса, с которой и для которой Льюис Кэрролл написал «Алису в Стране чудес» и «Алису в Зазеркалье». Александр Васильев отметил, что Алиса Харгривс прожила обычную жизнь, и лишь эти сказки отличают ее от остальных людей, живших в Англии в конце 1800 и начале 1900 годов.

В конце своего поста в Instagram историк моды сообщил, что на мемориальной доске возле настоящего имени Алисы Лидделл Харгривс навсегда выгравировано «Алиса из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Своей публикацией Александр Васильев почтил помять английского писателя, который скончался в 1898 году. Подписчики поблагодарили коллекционера за интересную историю и оставили большое количество лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:08

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