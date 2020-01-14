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«Просила принести трусы жены, чтобы заткнуть ему рот»: Марина Неёлова о работе с Валентином Гафтом

Отметившая недавно день рождения Марина Неёлова вспомнила о довольно забавном случае, который произошел с ней во время совместных съемок с актером Валентином Гафтом. Как оказалось, артистке пришлось просить партнера по съемочной площадке принести трусы жены, только чтобы заткнуть ему рот.
«Просила принести трусы жены, чтобы заткнуть ему рот»: Марина Неёлова о работе с Валентином Гафтом

Не так давно российской актрисе Марине Неёловой исполнилось 73 года. В своем почтенном возрасте артистка не ушла со сцены, поскольку не представляет свою жизнь без творческой работы и не торопится уходить на заслуженный отдых. А одним из самых любимых своих партнеров на сцене и в кино Марина Мстиславовна называет Валентина Гафта. При этом, отмечает актриса, у коллеги довольно непростой характер, что иногда заставляло ее проявлять изобретательность. Как вспоминает Неёлова, однажды при подготовке к спектаклю ей пришлось озвучить ему весьма оригинальную просьбу.

В одной из сцен актрисе предстояло связать партнера и засунуть ему в рот трусы в качестве кляпа. «Просила его принести трусы жены, чтобы заткнуть ему рот и не возникало сложностей», - вспоминает она. При этом Гафт на такую просьбу ответил категорическим «нет», заявив, что у его супруги слишком крупные формы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:24

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