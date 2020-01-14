«Просила принести трусы жены, чтобы заткнуть ему рот»: Марина Неёлова о работе с Валентином Гафтом





Не так давно российской актрисе Марине Неёловой исполнилось 73 года. В своем почтенном возрасте артистка не ушла со сцены, поскольку не представляет свою жизнь без творческой работы и не торопится уходить на заслуженный отдых. А одним из самых любимых своих партнеров на сцене и в кино Марина Мстиславовна называет Валентина Гафта. При этом, отмечает актриса, у коллеги довольно непростой характер, что иногда заставляло ее проявлять изобретательность. Как вспоминает Неёлова, однажды при подготовке к спектаклю ей пришлось озвучить ему весьма оригинальную просьбу.В одной из сцен актрисе предстояло связать партнера и засунуть ему в рот трусы в качестве кляпа. «Просила его принести трусы жены, чтобы заткнуть ему рот и не возникало сложностей», - вспоминает она. При этом Гафт на такую просьбу ответил категорическим «нет», заявив, что у его супруги слишком крупные формы.