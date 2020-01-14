Ученые обнаружили на Земле звездную пыль древнее Солнца





Специалисты провели исследование метеорита, особое внимание привлекли вкрапления частиц звездной пыли. По данным ученых, их возраст исчисляется более чем пятью миллиардами лет. В то время Солнечная система еще не сформировалась. На данный момент – это самое древнее твердое вещество, которое когда-либо было найдено на Земле.Метеорит является хондритом, это самый распространенный класс камней внеземного происхождения. Мурчисонский метеорит был сформирован из пыли протопланетного облака, которое находилось вокруг Солнца на ранних этапах формирования Солнечной системы. Возраст звезды - примерно 4,6 млрд лет, а Земля насчитывает 4,5 млрд своей истории. Больше всего хондритов возникло в этом промежутке времени. В некоторых экземплярах содержатся вкрапления звездной пыли, которая находилась в межзвездном газе еще до того, как Солнце образовалось. Эти материалы – свидетельства периода, который предшествовал формированию Солнечной системы, известные человечеству.