«Скучает по Жанне»: Глаза Натальи Фриске выдали поклонникам тоску по покойной сестре
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья недавно опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новое фото, в котором поздравила подписчиков с наступлением Старого Нового года. Впрочем, поклонники, которые следят за сестрой покойной артистки, первым делом же обратили внимание на грустные глаза хозяйки аккаунта.
На опубликованном снимке Наталья Фриске показана крупным планом, поэтому подписчики без труда смогли рассмотреть в глазах сестры умершей пять лет тому назад Жанны Фриске настоящую тоску, которую она старательно скрывает от широкой публики, сообщает издание «Слово и дело». Теперь поклонники Натальи Фриске, которая не так давно начала свою музыкальную карьеру, уверены, она до сих пор не смогла смириться со скоропостижной смертью знаменитой родственницы.
«В ее глазах столько боли, скучает по Жанне», - пишет один из комментаторов. Впрочем, большая часть поклонников ответили артистке взаимными поздравлениями, оставили ей немало комплиментов и в очередной раз подчеркнули, насколько заметна схожесть Натальи Фриске с покойной сестрой.
На опубликованном снимке Наталья Фриске показана крупным планом, поэтому подписчики без труда смогли рассмотреть в глазах сестры умершей пять лет тому назад Жанны Фриске настоящую тоску, которую она старательно скрывает от широкой публики, сообщает издание «Слово и дело». Теперь поклонники Натальи Фриске, которая не так давно начала свою музыкальную карьеру, уверены, она до сих пор не смогла смириться со скоропостижной смертью знаменитой родственницы.
«В ее глазах столько боли, скучает по Жанне», - пишет один из комментаторов. Впрочем, большая часть поклонников ответили артистке взаимными поздравлениями, оставили ей немало комплиментов и в очередной раз подчеркнули, насколько заметна схожесть Натальи Фриске с покойной сестрой.