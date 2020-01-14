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Доктор Никки Стэмп дала 5 важных советов для сохранения здоровья в 2020 году

Известная австралийская кардиохирург Никки Стэмп поделилась пятью важными советами которые помогут людям сохранить свое здоровье в наступившем году. По ее словам, начать следует с определения цели и составления плана.
Доктор Никки Стэмп дала 5 важных советов для сохранения здоровья в 2020 году

Как рассказывает Никки Стэмп на своей страничке в социальной сети Instagram, половина людей привыкли ставить перед собой вполне реальные, конкретные и своевременные цели. При этом, утверждает эксперт, при наличии конкретного плана появляется значительно больше шансов добиться успеха, даже если речь идет, к примеру, о ежедневных занятиях спортом. На втором этапе занятий своим здоровьем она рекомендует отыскать такие программы тренировок, которые позволят получить от процесса больше удовольствия. «У каждого свои вкусы, кто-то любит балет, кому-то больше подходит бокс», - утверждает Стэмп. В то же время, подчеркивает специалист, не следует гнаться за популярными диетами, поскольку в вопросе поддержания хорошей фигуры вполне достаточно перейти на здоровый рацион, включив в него несколько новых блюд. Так, по ее утверждению, очень важно употреблять как можно больше овощей.

При этом врач отмечает, что сегодня в Сети можно найти немало советов, однако некоторые из них могут таить в себе опасность. К примеру, перед тем, как приступить к выбранному курсу детокса, следует тщательно изучить все его преимущества, недостатки и подводные камни.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:06

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