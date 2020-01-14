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"Много счастья и удачи": Любовь Успенская поздравила фанатов со Старым Новым годом

Любовь Успенская поздравила фанатов в социальной сети Instagram со Старым Новым годом. Исполнительница пожелала подписчикам много счастья и удачи.
"Много счастья и удачи": Любовь Успенская поздравила фанатов со Старым Новым годом

Любовь Успенская разместила фотографию, на которой она запечатлена в белоснежном платье. Свой образ знаменитость дополнила броским макияжем, ярко-красным маникюром, серьгами и колье из серебристого бисера. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте Любовь Успенская решила поздравить преданных поклонников со Старым Новым годом. Она посоветовала оставить все неприятное в прошлом, чтобы в 2020 году им невероятно повезло, а также было много счастья и удачи, оставалась сила духа и крепкая любовь.

В конце своего поста исполнительница написала: "Желаю встретить с улыбкой и счастьем в душе этот год, идти по зову сердца и достигать всех целей, искренне любить и радоваться жизни". Подписчики ответили певице взаимностью и пожелали ей здоровья, любви, удачи и благополучия. За несколько минут пост Любови Успенской набрал более 7 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:33

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