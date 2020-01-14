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«Взрывная волна позитива»: Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отмечает 24-летие

Старшая дочь известной российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анна в этот вторник, 14 января, отмечает 24-летие. В stories на страничке в социальной сети Instagram сама она активно делится поздравлениями от своих друзей, которые осыпают ее комплиментами.
«Взрывная волна позитива»: Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отмечает 24-летие

Стоит отметить, что Анна родилась от второго брака звезды «Моей прекрасной няни» с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Также у актрисы есть сын Майкл от этого же брака, и маленькая дочь Мила, отцом которой является нынешний супруг артистки, известный российский фигурист Петр Чернышев. Впрочем, в этот день все внимание 24-летней Анне Заворотнюк, которая опубликовала на своей страничке лучшие поздравления от друзей из тех, что успела получить с самого утра.

Так, кто-то из подруг пишет ей, что она отличается редким даром заряжать людей позитивом, а потому желает ей оставаться такой же всегда. Согласны с ней и другие друзья именинницы. «Ты как взрывная волна позитива», - пишет кто-то из поздравляющих Анну Заворотнюк с именинами.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:42

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