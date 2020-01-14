«Взрывная волна позитива»: Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отмечает 24-летие





Стоит отметить, что Анна родилась от второго брака звезды «Моей прекрасной няни» с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Также у актрисы есть сын Майкл от этого же брака, и маленькая дочь Мила, отцом которой является нынешний супруг артистки, известный российский фигурист Петр Чернышев. Впрочем, в этот день все внимание 24-летней Анне Заворотнюк, которая опубликовала на своей страничке лучшие поздравления от друзей из тех, что успела получить с самого утра.Так, кто-то из подруг пишет ей, что она отличается редким даром заряжать людей позитивом, а потому желает ей оставаться такой же всегда. Согласны с ней и другие друзья именинницы. «Ты как взрывная волна позитива», - пишет кто-то из поздравляющих Анну Заворотнюк с именинами.