Футболист Федор Смолов собрался жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина Марии Юмашевой

Как сообщает портал «7Дней» со ссылкой на собственные источники из близкого окружения влюбленной пары, футболист совсем не смущен тем фактом, что его избранница пока находится в несовершеннолетнем возрасте. Как только Юлия Юмашева отметит 18-летие, пара планирует сыграть свадьбу. Более того, отмечается, что свадьбу планируется организовать на острове Сент-Барт в 2021 году – именно в этом месте на данный момент и отдыхают будущие молодожены. По некоторым данным, не против планов на женитьбу и родственники возлюбленной Федора Смолова, несмотря на юный возраст девушки.Кроме того, поговаривают, что Федор Смолов уже давно состоит в отношениях с Юмашевой, однако официально о своих чувствах футболист заявил лишь после того, как сделал своей избраннице предложение. Недавно он опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фото с совместного отдыха, на котором позирует в обнимку с девушкой в компании друзей.