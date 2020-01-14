Кардиологи рассказали, как уберечься от сердечного приступа зимой





Кардиологи считают, чтобы предотвратить возникновение сердечно-сосудистых патологий в зимний период, необходимо защититься от воздействия сильного ветра и мороза. Для этого стоит позаботиться о теплой и ветронепроницаемой одежде. Для людей, страдающих патологиями сердечно-сосудистой системы, крайне нежелательно резко переходить из теплого места в холодное. Это может вызвать спазм сосудов.Также специалисты предостерегают от употребления алкоголя и табакокурения в зимний период. «Сердечникам» стоит уделить внимание своему рациону питания и исключить нездоровые пищевые продукты. Настоятельно рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости. Это способствует разжижению крови и предотвращает образование тромбов. Важно, чтобы жидкость не была сладкой, так как сахар оказывает противоположное действие.