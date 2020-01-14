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Даже после пластической операции звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь убирает брыли с помощью бьюти-процедур

Бывшая участница скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь никогда не скрывала, что находится в погоне за идеальными формами. Но даже через 8 месяцев после пластики овал лица Пынзарь все еще не устраивает.

Даже после пластической операции звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь убирает брыли с помощью бьюти-процедур

Стоит отметить, кардинально изменить форму своего лица экс-участница телевизионного проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь пыталась еще в апреле прошлого года. Но звезду в итоге все равно словно преследует проблема не идеального контура.

Выяснилось, что для достижения своей цели Дарье все-таки приходится обращаться к косметологам. Своим фанатам Пынзарь рассказала, что довольно часто делает ультразвуковой лифтинг. По ее словам, попробовав на себе такую процедуру, она осталась довольна.


Стоит подчеркнуть, ультразвуковой лифтинг - аналог хирургической подтяжки лица, ведь после такой процедуры кожа становится подтянутой, а второй подбородок практически пропадает. Дарья Пынзарь отмечает, что косметология во многом помогает бороться с подобными проблемами.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:54

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