Даже после пластической операции звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь убирает брыли с помощью бьюти-процедур
Бывшая участница скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь никогда не скрывала, что находится в погоне за идеальными формами. Но даже через 8 месяцев после пластики овал лица Пынзарь все еще не устраивает.
Стоит отметить, кардинально изменить форму своего лица экс-участница телевизионного проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь пыталась еще в апреле прошлого года. Но звезду в итоге все равно словно преследует проблема не идеального контура.
Выяснилось, что для достижения своей цели Дарье все-таки приходится обращаться к косметологам. Своим фанатам Пынзарь рассказала, что довольно часто делает ультразвуковой лифтинг. По ее словам, попробовав на себе такую процедуру, она осталась довольна.
Стоит подчеркнуть, ультразвуковой лифтинг - аналог хирургической подтяжки лица, ведь после такой процедуры кожа становится подтянутой, а второй подбородок практически пропадает. Дарья Пынзарь отмечает, что косметология во многом помогает бороться с подобными проблемами.
Стоит отметить, кардинально изменить форму своего лица экс-участница телевизионного проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь пыталась еще в апреле прошлого года. Но звезду в итоге все равно словно преследует проблема не идеального контура.
Выяснилось, что для достижения своей цели Дарье все-таки приходится обращаться к косметологам. Своим фанатам Пынзарь рассказала, что довольно часто делает ультразвуковой лифтинг. По ее словам, попробовав на себе такую процедуру, она осталась довольна.
Стоит подчеркнуть, ультразвуковой лифтинг - аналог хирургической подтяжки лица, ведь после такой процедуры кожа становится подтянутой, а второй подбородок практически пропадает. Дарья Пынзарь отмечает, что косметология во многом помогает бороться с подобными проблемами.