Даже после пластической операции звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь убирает брыли с помощью бьюти-процедур





Стоит отметить, кардинально изменить форму своего лица экс-участница телевизионного проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь пыталась еще в апреле прошлого года. Но звезду в итоге все равно словно преследует проблема не идеального контура.Выяснилось, что для достижения своей цели Дарье все-таки приходится обращаться к косметологам. Своим фанатам Пынзарь рассказала, что довольно часто делает ультразвуковой лифтинг. По ее словам, попробовав на себе такую процедуру, она осталась довольна.Стоит подчеркнуть, ультразвуковой лифтинг - аналог хирургической подтяжки лица, ведь после такой процедуры кожа становится подтянутой, а второй подбородок практически пропадает. Дарья Пынзарь отмечает, что косметология во многом помогает бороться с подобными проблемами.