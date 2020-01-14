В честь четвертой годовщины со дня смерти Алана Рикмана в Сети рассказали о секретной жизни актера





Немногие фанаты киновселенной "Гарри Поттера" знают о необычном жизненном пути Алана Рикмана, который заслужил признание и множество похвал за исполнение роли Северуса Снейпа. К примеру, еще с детства британец мечтал заниматься рисованием, но судьба привела его в мир кинематографа. Этому способствовало неудачный бизнес в сфере дизайна, что вынудило будущего актера поступить в Королевскую академию драматического искусства. После окончания обучения его карьера стремительно пошла вверх из-за невероятного таланта отыгрывать отрицательных персонажей.Артист завоевал любовь зрителя благодаря таким фильмам, как "Крепкий орешек", "Парфюмер", "Робин Гуд: Принц воров". Все же, наибольшую популярность ему принесла картина "Гарри Поттер и философский камень". В то же время, в личной жизни Рикман отличался скромностью и добротой, о чем говорит верность своей супруге более 51 года. Кроме того, из-за скрытного характера, большинство друзей и близких даже не подозревали о его борьбе с раком поджелудочной железы. Поэтому их застала врасплох новость о смерти звезды в 2016 году, болезнь которого стремительно развивалась после микроинсульта.Алан Рикман не дожил всего пять недель до своего 70-летия. К юбилею почитатели его таланта хотели опубликовать сборник писем и творческих работ от поклонников со всего мира. После кончины фанаты решили отправить единственный экземпляр его любящей жене Риме Хортон.