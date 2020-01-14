Анастасия Волочкова в Таиланде нарядилась Дедом Морозом и поставила елку на пляже

На страничке Анастасии Волочковой в Instagram появилась забавная фотография, которая была сделана во время отпуска в Таиланде. Знаменитая танцовщица нарядилась в купальник, которые вполне подходит под образ сказочного зимнего волшебника, и появилась в таком виде на пляже и сделала фото с елкой. Иными словами, новогоднее настроение у Волочковой сохранилось даже в теплых краях. «Поздравляю всех с праздниками», - гласит подпись артистки под этой публикации.Поклонники балерины тепло восприняли ее поздравления и отметили, что она прекрасно выглядит, несмотря на то, что позирует у искусственной елки. Кроме того, многие подчеркнули, что отдых в Таиланде явно пошел артистке на пользу, поскольку она заметно похорошела, взбодрилась и освежилась.