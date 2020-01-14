АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 67.82 USD 60.95
Курс валют на 14.01.2020

Анастасия Волочкова в Таиланде нарядилась Дедом Морозом и поставила елку на пляже

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на данный момент находится на отдыхе в Таиланде, куда отправилась в компании своего нового избранника. Недавно артистка решила проявить оригинальность и появилась в образе Деда Мороза на пляже острова Пхукет, чтобы поставить там елку.
Анастасия Волочкова в Таиланде нарядилась Дедом Морозом и поставила елку на пляже

На страничке Анастасии Волочковой в Instagram появилась забавная фотография, которая была сделана во время отпуска в Таиланде. Знаменитая танцовщица нарядилась в купальник, которые вполне подходит под образ сказочного зимнего волшебника, и появилась в таком виде на пляже и сделала фото с елкой. Иными словами, новогоднее настроение у Волочковой сохранилось даже в теплых краях. «Поздравляю всех с праздниками», - гласит подпись артистки под этой публикации.

Поклонники балерины тепло восприняли ее поздравления и отметили, что она прекрасно выглядит, несмотря на то, что позирует у искусственной елки. Кроме того, многие подчеркнули, что отдых в Таиланде явно пошел артистке на пользу, поскольку она заметно похорошела, взбодрилась и освежилась.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Социологи выяснили, что чаще всего теряли россияне в новогодние…
В честь четвертой годовщины со дня смерти Алана Рикмана в Сети рассказали о секретной жизни…
Кардиологи рассказали, как уберечься от сердечного приступа…
Даже после пластической операции звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь убирает брыли с помощью…
Анастасия Волочкова в Таиланде нарядилась Дедом Морозом и поставила елку на…
Врачи из Томска смогли спасти ребенка, проглотившего 31 магнитный…
Ученые: Температура Мирового океана достигла рекордно высоких…
Максим Топилин: «Реальная зарплата в России в 2020 году вырастет на…
Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева родила…
Эксперты назвали лучший момент для покупки iPhone или другого…
«Нам нечего скрывать»: Татьяна из «Сестер Зайцевых» хочет снять фильм об умершем…
Названы сроки производства первого российского стелс-бомбардировщика ПАК…
Валерия ответила на требование подписчика навсегда покинуть…
На 71-м году жизни умер заслуженный тренер России по биатлону Сергей…
Американские эксперты рассказали, как с помощью питания бороться с выпадением…
Концепт-кар Koenigsegg Mission 500 намеревается побить рекорд скорости Bugatti…
«Терпения и здоровья»: Роза Сябитова призвала пожалеть взявшего вторую жену Руслана…
Ученые из Томска создали препарат для защиты устриц от смертельной…
Элтон Джон удивился решению Меган Маркл и принца Гарри оставить королевскую…
Эксперты рассказали, стоит ли переводить автомобиль на…
Певица Юлия Зиверт поделилась откровенным фото с…
Доктор Сихам Маркет рассказал, чем полезен ромашковый чай людям с…
Пластический хирург Александр Вдовин не исключает пройденную процедуру корректировки внешности Анжеликой…
Эксперты назвали 5 способов сохранения тканевой обивки…
Ольга Арнтгольц показала первые совместные фото сына и…
Ирина Шейк с дочерью загорают на Ибице в модных…
Кардиолог Хоссам Фаузи: Употребление холодной воды зимой способствует…
Ученые бьют тревогу: Человечеству угрожают супербактерии, которые не боятся…
Просмотреть все новости