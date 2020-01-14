Ученые: Температура Мирового океана достигла рекордно высоких значений





Мировой океан выступает индикатором климатических изменений на планете. Он поглощает до 90% всего тепла, которое выделяется при различных видах человеческой деятельности, такой как сжигание ископаемого топлива или уничтожении лесов. Ученые имеют в распоряжении более 3800 свободно дрейфующих буя и торпедные батитермографы, с помощью которых замеряют температуру в разных частях океана. Согласно информации, полученной с различных точек планеты, температура воды сейчас теплее, чем когда-либо. Особенно усугубилась ситуация в течение последних пяти лет. Температурные показатели настораживают ученых уже более 10 лет, а в последнее время достигли критических отметок.Кроме изменения погодных условий человечеству могут угрожать усиление бурь, таянье ледников и другие опасные последствия. По подсчетам исследователей, уровень мирового океана к концу века повысится примерно на метр, что заставит 150 млн человек вынуждено мигрировать.