Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева родила дочь





В беседе с журналистами "7дней" Дибцева призналась, что процесс появления дочери на свет проходил без какого-либо обезболивания и хирургического вмешательства. Супруг актрисы присутствовал на родах, однако после криков жены периодически покидал родовой зал, но потом возвращался. Также возлюбленный и теперь уже отец плакал, когда видел мучения своей жены. В настоящий момент, рассказала Ольга Дибцева, супруг помогает в уходе за ребенком, встает ночью, качает и укладывает дочь и делает все возможное, чтобы его возлюбленная смогла хоть не много отдохнуть.Стоит отметить, что день родов совпал с премьерой фильма "Холоп". Также Дибцева собирается вернуться к работе в ближайшее время. Как известно, в феврале стартуют съемки очередного сезона "Мылодрамы".