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Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева родила дочь

Актриса, сыгравшая в фильме "Холоп", Ольга Дибцева родила дочь. Радостное событие произошло 26 декабря, однако своим поклонникам звезда рассказала о нем только спустя две недели.
Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева родила дочь

В беседе с журналистами "7дней" Дибцева призналась, что процесс появления дочери на свет проходил без какого-либо обезболивания и хирургического вмешательства. Супруг актрисы присутствовал на родах, однако после криков жены периодически покидал родовой зал, но потом возвращался. Также возлюбленный и теперь уже отец плакал, когда видел мучения своей жены. В настоящий момент, рассказала Ольга Дибцева, супруг помогает в уходе за ребенком, встает ночью, качает и укладывает дочь и делает все возможное, чтобы его возлюбленная смогла хоть не много отдохнуть.

Стоит отметить, что день родов совпал с премьерой фильма "Холоп". Также Дибцева собирается вернуться к работе в ближайшее время. Как известно, в феврале стартуют съемки очередного сезона "Мылодрамы".

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:09

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