«Нам нечего скрывать»: Татьяна из «Сестер Зайцевых» хочет снять фильм об умершем сыне





Между тем, январь у некогда популярного дуэта начался с хороших эмоций. Исполнительницы верят, что 2020 год будет для них особенным и принесет немало интересного. Единственное, что до сих пор приносит им боль – гибель сына Татьяны Зайцевой. Молодой человек увлекался паркуром и осенью 2015 года исполнил опасный и, как оказалось, роковой прыжок между вагонами. Ударившись головой о металлическую конструкцию, он сорвался на рельсы. К слову, сейчас Татьяна Зайцева готовится к съемкам фильма о любимом сыне, поскольку ей все еще приходится отмечать, что она устала читать об Алексее домыслы и вранье. «У меня был очень талантливый сын, с которым близко были знакомы лишь несколько человек. Теперь пусть окружающие смогут увидеть его таким, каким его видели мы. Нам нечего скрывать», - утверждает артистка.Более того, недавно она призналась, что впервые за несколько лет после гибели наследника встретилась с ним во сне. «Он мне ни разу так и не приснился. Но недавно эта долгожданная встреча все-таки произошла. Он мне во сне рассказал, что у него сейчас все хорошо, пока я пыталась убедить его взять ключи от квартиры, если придет поздно. А он мне в ответ: не переживай за меня», - приводит слова исполнительницы портал «СтарХит».