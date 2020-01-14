«Нам нечего скрывать»: Татьяна из «Сестер Зайцевых» хочет снять фильм об умершем сыне
В прошлом ноябре исполнилось ровно 4 года с того момента, как не стало единственного сына известной певицы Татьяны Зайцевой Алексея. Участница знаменитого дуэта «Сестры Зайцевы» недавно сделала неожиданное заявление, как оказалось она планирует снять фильм, чтобы рассказать всю правду о жизни и смерти наследника.
Между тем, январь у некогда популярного дуэта начался с хороших эмоций. Исполнительницы верят, что 2020 год будет для них особенным и принесет немало интересного. Единственное, что до сих пор приносит им боль – гибель сына Татьяны Зайцевой. Молодой человек увлекался паркуром и осенью 2015 года исполнил опасный и, как оказалось, роковой прыжок между вагонами. Ударившись головой о металлическую конструкцию, он сорвался на рельсы. К слову, сейчас Татьяна Зайцева готовится к съемкам фильма о любимом сыне, поскольку ей все еще приходится отмечать, что она устала читать об Алексее домыслы и вранье. «У меня был очень талантливый сын, с которым близко были знакомы лишь несколько человек. Теперь пусть окружающие смогут увидеть его таким, каким его видели мы. Нам нечего скрывать», - утверждает артистка.
Более того, недавно она призналась, что впервые за несколько лет после гибели наследника встретилась с ним во сне. «Он мне ни разу так и не приснился. Но недавно эта долгожданная встреча все-таки произошла. Он мне во сне рассказал, что у него сейчас все хорошо, пока я пыталась убедить его взять ключи от квартиры, если придет поздно. А он мне в ответ: не переживай за меня», - приводит слова исполнительницы портал «СтарХит».
Между тем, январь у некогда популярного дуэта начался с хороших эмоций. Исполнительницы верят, что 2020 год будет для них особенным и принесет немало интересного. Единственное, что до сих пор приносит им боль – гибель сына Татьяны Зайцевой. Молодой человек увлекался паркуром и осенью 2015 года исполнил опасный и, как оказалось, роковой прыжок между вагонами. Ударившись головой о металлическую конструкцию, он сорвался на рельсы. К слову, сейчас Татьяна Зайцева готовится к съемкам фильма о любимом сыне, поскольку ей все еще приходится отмечать, что она устала читать об Алексее домыслы и вранье. «У меня был очень талантливый сын, с которым близко были знакомы лишь несколько человек. Теперь пусть окружающие смогут увидеть его таким, каким его видели мы. Нам нечего скрывать», - утверждает артистка.
Более того, недавно она призналась, что впервые за несколько лет после гибели наследника встретилась с ним во сне. «Он мне ни разу так и не приснился. Но недавно эта долгожданная встреча все-таки произошла. Он мне во сне рассказал, что у него сейчас все хорошо, пока я пыталась убедить его взять ключи от квартиры, если придет поздно. А он мне в ответ: не переживай за меня», - приводит слова исполнительницы портал «СтарХит».