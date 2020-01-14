Эксперты назвали лучший момент для покупки iPhone или другого смартфона
Многочисленные новогодние распродажи техники – лишь маркетинговый ход, который не дает покупателям существенной выгоды. По словам экспертов, существуют другие более удачные моменты для того, чтобы приобрести новый iPhone или флагманский смартфон от любого другого производителя.
На российском рынке смартфоны популярных брендов остаются лидерами продаж, поскольку всегда востребованы в том числе и в качестве подарка. При этом стоимость флагманских моделей некоторых компаний приближается к отметке в 40 тысяч рублей, а топовые модели таких гигантов, как Apple, Samsung или Huawei могут стоить дороже 100 тысяч. Во время прошедших новогодних праздников торговые сети предлагали существенные скидки на отдельные модели смартфонов, однако в отношении флагманов дисконт зачастую не действовал или был ограничен. По мнению экспертов, цены на топовые устройства известных брендов существенно снижаются примерно через год после появления на рынке. Именно в этот момент у пользователей появляется прекрасная возможность обзавестись актуальным устройством по наиболее выгодной цене.
Отмечают эксперты и такое явление, как «цикл реплейсмента», за которым следует внимательно следить всем, кто желает сэкономить. «Рынок смартфонов в последнее время оказался в некотором кризисе. Все устройства стали похожими друг на друга. Это и привело к увеличению цикла реплейсмента. Сейчас он достигает трех лет. Многие потребители не до конца понимают, зачем им менять свой смартфон каждый год или даже каждые два года», - объясняют специалисты.
На российском рынке смартфоны популярных брендов остаются лидерами продаж, поскольку всегда востребованы в том числе и в качестве подарка. При этом стоимость флагманских моделей некоторых компаний приближается к отметке в 40 тысяч рублей, а топовые модели таких гигантов, как Apple, Samsung или Huawei могут стоить дороже 100 тысяч. Во время прошедших новогодних праздников торговые сети предлагали существенные скидки на отдельные модели смартфонов, однако в отношении флагманов дисконт зачастую не действовал или был ограничен. По мнению экспертов, цены на топовые устройства известных брендов существенно снижаются примерно через год после появления на рынке. Именно в этот момент у пользователей появляется прекрасная возможность обзавестись актуальным устройством по наиболее выгодной цене.
Отмечают эксперты и такое явление, как «цикл реплейсмента», за которым следует внимательно следить всем, кто желает сэкономить. «Рынок смартфонов в последнее время оказался в некотором кризисе. Все устройства стали похожими друг на друга. Это и привело к увеличению цикла реплейсмента. Сейчас он достигает трех лет. Многие потребители не до конца понимают, зачем им менять свой смартфон каждый год или даже каждые два года», - объясняют специалисты.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:53