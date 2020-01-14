Эксперты назвали лучший момент для покупки iPhone или другого смартфона





На российском рынке смартфоны популярных брендов остаются лидерами продаж, поскольку всегда востребованы в том числе и в качестве подарка. При этом стоимость флагманских моделей некоторых компаний приближается к отметке в 40 тысяч рублей, а топовые модели таких гигантов, как Apple, Samsung или Huawei могут стоить дороже 100 тысяч. Во время прошедших новогодних праздников торговые сети предлагали существенные скидки на отдельные модели смартфонов, однако в отношении флагманов дисконт зачастую не действовал или был ограничен. По мнению экспертов, цены на топовые устройства известных брендов существенно снижаются примерно через год после появления на рынке. Именно в этот момент у пользователей появляется прекрасная возможность обзавестись актуальным устройством по наиболее выгодной цене.Отмечают эксперты и такое явление, как «цикл реплейсмента», за которым следует внимательно следить всем, кто желает сэкономить. «Рынок смартфонов в последнее время оказался в некотором кризисе. Все устройства стали похожими друг на друга. Это и привело к увеличению цикла реплейсмента. Сейчас он достигает трех лет. Многие потребители не до конца понимают, зачем им менять свой смартфон каждый год или даже каждые два года», - объясняют специалисты.