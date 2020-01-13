Названа настоящая причина исчезновения участницы "Дом-2" Юлии Ефременковой из эфира





Однако несколько дней назад девушка опровергла все эти предположения зрителей, объяснив, что вернётся на проект после отпуска. Вот только ведущая не уточнила, сколько по времени будет длиться её отпуск. Если верить информации, просочившейся в интернет, Юля вернётся на телешоу не раньше, чем через 5–6 месяцев. Связано это с "интересным" положением Ефременковой, а именно с её беременностью.Отметим, что беременность телеведущей обсуждали и раньше. В одном из выпусков шоу и сама Юля проговорилась о своём положении. По мнению некоторых подписчиков, девушка так рано ушла в декретный отпуск из-за решения отказаться от многочисленных авиаперелётов, которые противопоказаны при беременности. Есть и такие пользователи, которые утверждают, что дело тут не в беременности, а просто телеведущей не продлили контракт. Они приводят в пример Ксению Бородину, которая почти до родов вела программу.