Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков сломал руку и повредил ребра в ДТП





Инцидент произошел 8 января. Степан Меньщиков рассказал журналистам «СтарХита», что ехал на модели BMW X5 вместе с друзьями, но дорога оказалась очень скользкой. В итоге водитель не смог справиться с управлением транспортным средством, машина улетела в кювет. Все успели выбраться, добавил шоумен, боялись, что сгорят заживо.Затем Степан Меньщиков и его друзья отправились в ближайшую больницу, где экс-участнику проекта "Дом-2" наложили гипс, а вот с ребрами он решил ничего не делать, считая, что все пройдет само собой. Друзья знаменитости получили увечья, но в целом все обошлось, добавил шоумен, все наладится.В заключение Степан Меньщиков посоветовал автомобилистам быть осторожными на дорогах, так как сейчас очень скользко и нужно оставаться предельно внимательными.