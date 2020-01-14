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«Терпения и здоровья»: Роза Сябитова призвала пожалеть взявшего вторую жену Руслана Байсарова

Известная российская телеведущая Роза Сябитова, знакомая зрителям по работе в передаче «Давай поженимся», прокомментировала известия о новой жене предпринимателя Руслана Байсарова. Знаменитая «телесваха» пожелала 51-летнему бизнесмену «терпения и здоровья», поскольку уверена, что его жены будут бороться за внимание любимого мужа не меньше, чем наложницы из сериала «Великолепный век».
«Терпения и здоровья»: Роза Сябитова призвала пожалеть взявшего вторую жену Руслана Байсарова

Как пишет пресса, свой новый брак бывший муж Кристины Орбакайте заключил в полном соответствии со всеми мусульманскими традициями, а потому его новая возлюбленная, 18-летняя чеченская девушка по имени Аламат, фактически является его второй женой. Помимо нее у одного из самых богатых людей страны есть еще официальная супруга Мадина Гайтаева, с которой он связал свою жизнь в 2009 году. К слову, невесте на тот момент было всего 17 лет. Как утверждает Роза Сябитова, общественность не должна осуждать Байсарова, ведь многоженство не запрещено Кораном. Напротив, предпринимателя стоило бы поддержать и даже пожалеть, поскольку обе жены непременно будут бороться за внимание и любовь своего возлюбленного, что может доставить ему немало хлопот.

По мнению Сябитовой, две жены Байсарова вряд ли смогут спокойно уживаться в одном доме, поэтому ему также придется немного «пострадать» от этого соперничества. В качестве примера «телесваха» назвала события, описанные в известном турецком сериале «Великолепный век».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:11

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