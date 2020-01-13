Настя Стецевят вылечила гипергидроз и добилась сухости подмышек





Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят в этом году решила стать лучшей версией себя, а начала она не только с косметологических процедур, но и устранения проблемы чрезмерной потливости. Блондинка обратилась к специалистам VIP Clinic, в медицинском центре ей назначили необходимые анализы. Косметолог Екатерина Круглик отметила, что гипергидроз может оказаться проявлением серьезных заболеваний, в том числе щитовидной железы, а потому без обследования проводить процедуру нельзя.Также Анастасия Стецевят прошла процедуру по выявлению всех проблемных зон, а затем тонкой иглой в них ввели ботулотоксин. Процедура будет эффективной на протяжении 4-6 месяцев, а блондинка будет ощущать сухость и может не переживать за одежду и неудобства. Также косметолог добавила, что на протяжении всей процедуры Анастасия Стецевят не проронила ни одной слезинки, а за счет технологии протекает она практически безболезненно. Результат можно заметить сразу же, а введение препарата ботулотоксина абсолютно безопасно для организма.