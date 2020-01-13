Сын Олега Табакова Павел удивил поклонников схожестью с Марией Зудиной





Павел Табаков опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram довольно занимательный снимок. На этом кадре сын Олега Табакова предстал в простом свитере серо-синего цвета. Но самое неожиданное в том, что макияж, как выяснилось, молодому 24-летнему парню очень даже идет. Более того, как отметили поклонники, в таком виде Табаков-младший внешне сильно напоминает свою мать. Впрочем, позднее стало понятно, что Павел не наносил макияж по-настоящему, а просто воспользовался одной из масок, доступных в приложении соцсети.Примечательно, что сын Олега Табакова пытается идти по стопам отца. Так, недавно он пробовал свои силы на сцене театра МХТ им. Чехова, однако эта попытка оказалась неудачной. Владимир Машков не сумел поладить с наследником знаменитого Табакова-старшего, поэтому из театра 24-летнему артисту пришлось уйти.