"Иногда очень хочется делиться": Алена Водонаева поняла, кто украл бриллианты из ее квартиры

"Помните, год назад, например, у меня украли два бриллианта из квартиры? Ну, так вот, кажется, на сегодняшний день я точно знаю, кто это сделал… Но при этом я молча наблюдаю, как у человека рушится жизнь… Иногда очень хочется делиться", - написала Водонаева.

Недавно на своей странице в Instagram Алена Водонаева разместила очередной пост, в котором объяснила, что в ее жизни тоже бывают предательства и обиды. При этом она очень хочет поделиться происходящим, но понимает уровень своей ответственности, ведь за ней в социальной сети следят чуть более 2 миллионов человек. При этом знаменитость добавляет, что молчать тяжело, как, к примеру, с пропажей драгоценностей из ее квартиры.Также она отметила, что те, у кого нет мозга, возможно, и раскрыли бы имена и личности своих обидчиков, но у нее по жизни "в черепной коробке что-то шевелится", а потому даже намека давать на подозреваемых она не будет. Тем не менее, подписчиков очень заинтересовали подробности, некоторые стали гадать, кто же мог забрать драгоценности, подозревая не только бывших подруг журналистки, но и ее мужчин.