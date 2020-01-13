АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

"Иногда очень хочется делиться": Алена Водонаева поняла, кто украл бриллианты из ее квартиры

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева довольно часто делится со своими подписчиками в Instagram подробностями личной жизни. При этом у знаменитости есть принцип, по которому она никогда не раскрывает личности тех, кто ее обидел или оскорбил, к кому возникли серьезные вопросы, как, например, кража бриллиантов.
"Иногда очень хочется делиться": Алена Водонаева поняла, кто украл бриллианты из ее квартиры

Недавно на своей странице в Instagram Алена Водонаева разместила очередной пост, в котором объяснила, что в ее жизни тоже бывают предательства и обиды. При этом она очень хочет поделиться происходящим, но понимает уровень своей ответственности, ведь за ней в социальной сети следят чуть более 2 миллионов человек. При этом знаменитость добавляет, что молчать тяжело, как, к примеру, с пропажей драгоценностей из ее квартиры.
"Помните, год назад, например, у меня украли два бриллианта из квартиры? Ну, так вот, кажется, на сегодняшний день я точно знаю, кто это сделал… Но при этом я молча наблюдаю, как у человека рушится жизнь… Иногда очень хочется делиться", - написала Водонаева.

Также она отметила, что те, у кого нет мозга, возможно, и раскрыли бы имена и личности своих обидчиков, но у нее по жизни "в черепной коробке что-то шевелится", а потому даже намека давать на подозреваемых она не будет. Тем не менее, подписчиков очень заинтересовали подробности, некоторые стали гадать, кто же мог забрать драгоценности, подозревая не только бывших подруг журналистки, но и ее мужчин.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые бьют тревогу: Человечеству угрожают супербактерии, которые не боятся…
Эрекция длилась три дня: Мексиканец принял «виагру» для быков-осеменителей и угодил в…
"Иногда очень хочется делиться": Алена Водонаева поняла, кто украл бриллианты из ее…
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала на фото в купальнике, чем так похожа на…
Названа настоящая причина исчезновения участницы "Дом-2" Юлии Ефременковой из…
Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков сломал руку и повредил ребра в…
Эксперты ОНФ обсудят новую редакцию закона «О…
Эксперт рассказал о преимуществах кроссоверов над…
Сын Олега Табакова Павел удивил поклонников схожестью с Марией…
Xiaomi работает над смартфоном с трехсторонним…
Максим Фадеев создаст новую группу…
Настя Стецевят вылечила гипергидроз и добилась сухости…
Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз…
«Она не модель»: В Грозном рассказали о новой 18-летней жене Руслана…
«Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять»: Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили семейный видеоролик о…
Volkswagen готовит новый кроссовер размером больше…
Исследование: Женщины не пожалели о сделанном аборте спустя…
Помолодевшая Алла Пугачева поздравила россиян со Старым Новым…
Эксперты рассказали, как избежать запотевания стекла в…
Внезапная сильная боль включена в симптомы злокачественной опухоли…
Сразу три поколения: Игорь Верник отдохнул в компании отца, сына и родного…
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в акваторию Средиземного…
3-летний сын телеведущей Ксении Собчак проверил, как мама знает…
В Мьянме ученые обнаружили в янтаре слизевую…
«Купаемся голенькие»: Певица Елка показала, как отдыхает с подругами на…
ESET предупреждает о фишинговой рассылке в WhatsApp с фейковыми подарками от…
Лера Кудрявцева показала, как веселится в ледовом городке с годовалой…
Названы вредные для сексуальной жизни…
Нонна Гришаева отдыхает в…
Honor готовится презентовать новые смартфоны и гаджеты на выставке MWC…
В Сети бурно обсуждают певицу Ханну, которая выгуливает годовалую дочь на…
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019…
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
Принц Гарри и Меган Маркл стали еще популярнее после отказа от…
Ученые рассказали, как поддержать тонус мышц без…
Мечтающий о ребенке Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем на…
В США признали отставание от РФ в модернизации ядерных…
Уилл Смит шокировал звезду «Баварии» Давида Алабу своим звонком по…
Павел Воля призвал фанатов рожать детей и везде брать их с…
Российские ученые изобрели «умный» стул для исправления осанки у…
Просмотреть все новости