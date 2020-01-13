«Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять»: Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили семейный видеоролик о доверии

«На работу, говоришь. Можешь не возвращаться… Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять», — произносит разъяренная исполнительница.

«Доверие в отношениях – это смысл. Нет смысла, нет любви. Давид Манукян – мой Дед Мороз», — подписала ролик Ольга Бузова.



