«Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять»: Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили семейный видеоролик о доверии
Телеведущая Ольга Бузова и ее возлюбленный, блогер Давид Манукян, опубликовали новый видеоролик, где предстали в роли мужа и жены, также в кадре появился их "сын". Публикацией знаменитости хотели отметить важность доверия в отношениях, без которого любовь не имеет значения.
В ролике Давид Манукян начинает куда-то собираться, а Ольга Бузова резонно хочет узнать, куда направится ее возлюбленный. Мужчина отвечает, что идет по делам, в то время как на телефон ему звонит некая Катя.
Далее появляется та самая Катя, которая оказывается не любовницей Давида Манукяна, а курьером, который доставляет подарок его сыну. Затем блогер возвращается в квартиру, уже в костюме Деда Мороза, дарит мальчику подарок, однако сын говорит, что хотел бы получить его от папы. В итоге Манукян снимает бороду, вся семья обнимается и улыбается.
Фанаты за считанные часы оценили ролик лайками и комментариями, отметив, что в отношениях действительно важна не только любовь, но доверие к своей второй половинке.
В ролике Давид Манукян начинает куда-то собираться, а Ольга Бузова резонно хочет узнать, куда направится ее возлюбленный. Мужчина отвечает, что идет по делам, в то время как на телефон ему звонит некая Катя.
«На работу, говоришь. Можешь не возвращаться… Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять», — произносит разъяренная исполнительница.
Далее появляется та самая Катя, которая оказывается не любовницей Давида Манукяна, а курьером, который доставляет подарок его сыну. Затем блогер возвращается в квартиру, уже в костюме Деда Мороза, дарит мальчику подарок, однако сын говорит, что хотел бы получить его от папы. В итоге Манукян снимает бороду, вся семья обнимается и улыбается.
«Доверие в отношениях – это смысл. Нет смысла, нет любви. Давид Манукян – мой Дед Мороз», — подписала ролик Ольга Бузова.
Фанаты за считанные часы оценили ролик лайками и комментариями, отметив, что в отношениях действительно важна не только любовь, но доверие к своей второй половинке.