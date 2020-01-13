АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Максим Фадеев создаст новую группу Serebro

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев после неприятной истории разрыва творческого союза с певицей Наргиз, инсульта и расторжения контрактов со всеми артистами своего лейбла MALFA, похоже, решил снова вернуться в бизнес. Музыкант даже планирует собрать новый состав знаменитой группы Serebro, основанной им еще 13 лет тому назад.
Максим Фадеев создаст новую группу Serebro

Несмотря на ряд громких и почти скандальных историй, проблемы со здоровьем и некоторую опустошенность, Максим Фадеев все же не готов полностью уйти из шоу-бизнеса. Совсем недавно, общаясь с подписчиками в социальной сети Instagram, продюсер поделился некоторыми подробностями о своих планах на ближайшее будущее. К примеру, на вопрос фанатов о том, вернется ли на сцену полюбившаяся многим группа Serebro, он дал утвердительный ответ: «Да».

Кроме всего прочего, музыкант опубликовал фотографию, на которой многозначительно всматривается вдаль, словно в смотрит в будущее. По словам продюсера, на данный момент он пребывает на творческом подъеме. «Как хорошо, когда на душе покой и порядок. Всем этого желаю, от души», - поделился своими ощущениями Фадеев.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз…
«Она не модель»: В Грозном рассказали о новой 18-летней жене Руслана…
«Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять»: Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили семейный видеоролик о…
Volkswagen готовит новый кроссовер размером больше…
Исследование: Женщины не пожалели о сделанном аборте спустя…
Помолодевшая Алла Пугачева поздравила россиян со Старым Новым…
Эксперты рассказали, как избежать запотевания стекла в…
Внезапная сильная боль включена в симптомы злокачественной опухоли…
Сразу три поколения: Игорь Верник отдохнул в компании отца, сына и родного…
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в акваторию Средиземного…
3-летний сын телеведущей Ксении Собчак проверил, как мама знает…
В Мьянме ученые обнаружили в янтаре слизевую…
«Купаемся голенькие»: Певица Елка показала, как отдыхает с подругами на…
ESET предупреждает о фишинговой рассылке в WhatsApp с фейковыми подарками от…
Лера Кудрявцева показала, как веселится в ледовом городке с годовалой…
Названы вредные для сексуальной жизни…
Нонна Гришаева отдыхает в…
Honor готовится презентовать новые смартфоны и гаджеты на выставке MWC…
В Сети бурно обсуждают певицу Ханну, которая выгуливает годовалую дочь на…
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019…
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
Принц Гарри и Меган Маркл стали еще популярнее после отказа от…
Ученые рассказали, как поддержать тонус мышц без…
Мечтающий о ребенке Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем на…
В США признали отставание от РФ в модернизации ядерных…
Уилл Смит шокировал звезду «Баварии» Давида Алабу своим звонком по…
Павел Воля призвал фанатов рожать детей и везде брать их с…
Российские ученые изобрели «умный» стул для исправления осанки у…
Список новых дешёвых иномарок зимы 2020 года возглавил Hyundai…
Представитель Димаша опроверг слухи о прекращении работы с Игорем…
"Получила такой кайф": Певица Нюша впервые побывала на…
Плод, сохраняющий молодость и здоровье: Эксперты рассказали о полезных свойствах…
Селена Гомес вступилась за Хейли Бибер, которую обвиняют в преследовании…
Учёные назвали игнорирование лифта полезным для…
Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин переживают сложности в…
В Сети показали внешность флагмана Meizu…
Наталья Водянова: "Я не обычная мама, я классная…
Энн Хэтэуэй впервые появилась на публике после вторых…
Эксперт оценил решение мобильных операторов о повышении…
Неказистые пальцы ног ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой сравнили с пальцами балерины Анастасии…
Просмотреть все новости