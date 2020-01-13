Максим Фадеев создаст новую группу Serebro
Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев после неприятной истории разрыва творческого союза с певицей Наргиз, инсульта и расторжения контрактов со всеми артистами своего лейбла MALFA, похоже, решил снова вернуться в бизнес. Музыкант даже планирует собрать новый состав знаменитой группы Serebro, основанной им еще 13 лет тому назад.
Несмотря на ряд громких и почти скандальных историй, проблемы со здоровьем и некоторую опустошенность, Максим Фадеев все же не готов полностью уйти из шоу-бизнеса. Совсем недавно, общаясь с подписчиками в социальной сети Instagram, продюсер поделился некоторыми подробностями о своих планах на ближайшее будущее. К примеру, на вопрос фанатов о том, вернется ли на сцену полюбившаяся многим группа Serebro, он дал утвердительный ответ: «Да».
Кроме всего прочего, музыкант опубликовал фотографию, на которой многозначительно всматривается вдаль, словно в смотрит в будущее. По словам продюсера, на данный момент он пребывает на творческом подъеме. «Как хорошо, когда на душе покой и порядок. Всем этого желаю, от души», - поделился своими ощущениями Фадеев.
Несмотря на ряд громких и почти скандальных историй, проблемы со здоровьем и некоторую опустошенность, Максим Фадеев все же не готов полностью уйти из шоу-бизнеса. Совсем недавно, общаясь с подписчиками в социальной сети Instagram, продюсер поделился некоторыми подробностями о своих планах на ближайшее будущее. К примеру, на вопрос фанатов о том, вернется ли на сцену полюбившаяся многим группа Serebro, он дал утвердительный ответ: «Да».
Кроме всего прочего, музыкант опубликовал фотографию, на которой многозначительно всматривается вдаль, словно в смотрит в будущее. По словам продюсера, на данный момент он пребывает на творческом подъеме. «Как хорошо, когда на душе покой и порядок. Всем этого желаю, от души», - поделился своими ощущениями Фадеев.