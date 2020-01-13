Xiaomi работает над смартфоном с трехсторонним дисплеем
Китайский регулятор опубликовал на своем сайте очередной патент, который был зарегистрирован компанией Xiaomi. Речь идет о смартфоне с трехсторонним дисплеем.
Как видно из опубликованных патентных изображений, дисплей нового устройства от популярного китайского бренда действительно занимает три стороны устройства. Эту заявку на патент производитель подал еще в минувшем году. Более того, по обнародованным чертежам можно понять, что в гаджете реализована уникальная трехсторонняя конструкция дисплея. Кроме задней и передней стороны смартфона, дисплей также занимает одну из его боковых граней. Что касается рамок, которые обрамляют экран новинки, то они выглядят довольно тонкими. А вот выреза или отверстия под селфи-камеру нет вообще, она будет скрыта под поверхностью экрана. А на задней поверхности устройства расположилась основная камера, представленная двумя фотомодулями. О технических характеристиках этого специфического устройства ничего не сообщается.
Примечательно, что это уже не первый необычный смартфон в исполнении Xiaomi. Так, совсем недавно были опубликованы данные о патентах, согласно которым производитель ведет разработку сразу двух устройств со сгибающимися экранами.
Как видно из опубликованных патентных изображений, дисплей нового устройства от популярного китайского бренда действительно занимает три стороны устройства. Эту заявку на патент производитель подал еще в минувшем году. Более того, по обнародованным чертежам можно понять, что в гаджете реализована уникальная трехсторонняя конструкция дисплея. Кроме задней и передней стороны смартфона, дисплей также занимает одну из его боковых граней. Что касается рамок, которые обрамляют экран новинки, то они выглядят довольно тонкими. А вот выреза или отверстия под селфи-камеру нет вообще, она будет скрыта под поверхностью экрана. А на задней поверхности устройства расположилась основная камера, представленная двумя фотомодулями. О технических характеристиках этого специфического устройства ничего не сообщается.
Примечательно, что это уже не первый необычный смартфон в исполнении Xiaomi. Так, совсем недавно были опубликованы данные о патентах, согласно которым производитель ведет разработку сразу двух устройств со сгибающимися экранами.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:30