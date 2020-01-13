«Она не модель»: В Грозном рассказали о новой 18-летней жене Руслана Байсарова





Примечательно, что свадьба, судя по сообщениям СМИ, случилась еще в декабре минувшего года, однако известно о ней стало только недавно. Зато изданию «Московский комсомолец» уже удалось разузнать о некоторых подробностях подготовки к свадьбе. В публикации «МК» отмечается, что гости, которые присутствовали на торжестве, распространяться о нем не хотят. Пока известно лишь, что невеста Байсарова выбрала платье в кратчайшие сроки, о чем изданию рассказал менеджер свадебного салона в столице Чечни. Рассказала собеседница и немного о самой невесте. «Она замечательная девушка, образованная и из очень хорошей семьи. Она очень застенчивая, поэтому сторонится публичности. Также стоит уточнить, что она совсем не модель, как писали некоторые СМИ», - приводит издание слова источника.