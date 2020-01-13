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Помолодевшая Алла Пугачева поздравила россиян со Старым Новым годом

Известная российская певица Алла Пугачева решила поздравить россиян с наступлением Старого Нового года. Впрочем, ее поздравительная публикация в социальной сети Instagram вызвала больше разговоров не о празднике, а о том, что Примадонна продолжает молодеть на глазах.
Помолодевшая Алла Пугачева поздравила россиян со Старым Новым годом

«Встречаем Старый Новый год с прекрасным настроением. Все старое непременно обновится», - написала 70-летняя Алла Борисовна и сопроводила свою запись селфи-фото, на котором выглядит еще моложе, чем прежде. Поклонники сразу же обратили внимание на то, что обновилась прежде всего именно сама знаменитость, а потому начали говорить, что совсем скоро Алла Пугачева уже будет годиться в дочери своему молодому супругу – 43-летнему шоумену и телеведущему Максиму Галкину. Более того, поклонники полагают, что близнецам Гарри и Лизе придется долго привыкать к очередному обновлению в облике своей мамы.

Впрочем, в большинстве своем подписчики Примадонны в соцсети, увидев новое фото, принялись осыпать ее комплиментами и восторгаться тем, насколько молодо ей удается выглядеть в своем почтенном возрасте.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:53

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