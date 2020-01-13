3-летний сын телеведущей Ксении Собчак проверил, как мама знает буквы

Сегодня звёздная мама выложила в своём профиле в Instagram видео, на котором её сынок показывает на буквы. Несмотря на то, что Собчак пыталась специально назвать другие буквы, мальчик исправлял маму и говорил правильную. Под видео Ксения оставила комментарий, что у неё растёт будущий профессор, а образование – это главное в будущем, без него никуда. Поклонники телеведущей тоже не остались в стороне, отметив столь милое видео восторженными комментариями.Напомним, что хотя звёздная пара Собчак и Виторгана недавно рассталась, родители Платона сохраняют дружественные отношения и сообща занимаются воспитанием своего ребёнка. Мальчик не обделён обществом как мамы, так и папы. Иногда родители даже совершают совместные с малышом прогулки.