Эксперты ОНФ обсудят новую редакцию закона «О СМИ»





Подтверждает такие планы и сопредседатель штаба ОНФ Леонид Рошаль. «На площадке ОНФ создается экспертное сообщество, в рамках которого будет обсуждаться и новая редакция закона. Эта проблема требует обсуждения и мы займемся решением этого вопроса», - подчеркнул он во время недавней пресс-конференции, которая была посвящена началу конкурса «Правда и справедливость», участниками которого станут региональные СМИ. Поддерживают эту инициативу, по словам Федотова, и в одноименном фонде.«Общество постоянно развивается, меняется правовая система, происходят изменения в системе средств массовой информации. Вместе с традиционными СМИ происходит активное и динамичное развитие соцсетей и блогосферы. Очень важно сохранить принципы, заложенные еще в 90-х, которые касаются недопустимости цензуры и независимости журналистов», - отметил он.