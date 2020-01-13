Эксперты ОНФ обсудят новую редакцию закона «О СМИ»
Эксперты ОНФ планируют в обозримом будущем обсудить вопрос о разработке новой редакции закона «О СМИ». Как утверждает член общественного совета при ОНФ Михаил Федотов, главная цель дискуссии заключается в сохранении заложенных еще более 20 лет тому назад принципов, в том числе недопустимости цензуры, независимости журналистов и отдельных изданий.
Подтверждает такие планы и сопредседатель штаба ОНФ Леонид Рошаль. «На площадке ОНФ создается экспертное сообщество, в рамках которого будет обсуждаться и новая редакция закона. Эта проблема требует обсуждения и мы займемся решением этого вопроса», - подчеркнул он во время недавней пресс-конференции, которая была посвящена началу конкурса «Правда и справедливость», участниками которого станут региональные СМИ. Поддерживают эту инициативу, по словам Федотова, и в одноименном фонде.
«Общество постоянно развивается, меняется правовая система, происходят изменения в системе средств массовой информации. Вместе с традиционными СМИ происходит активное и динамичное развитие соцсетей и блогосферы. Очень важно сохранить принципы, заложенные еще в 90-х, которые касаются недопустимости цензуры и независимости журналистов», - отметил он.
Подтверждает такие планы и сопредседатель штаба ОНФ Леонид Рошаль. «На площадке ОНФ создается экспертное сообщество, в рамках которого будет обсуждаться и новая редакция закона. Эта проблема требует обсуждения и мы займемся решением этого вопроса», - подчеркнул он во время недавней пресс-конференции, которая была посвящена началу конкурса «Правда и справедливость», участниками которого станут региональные СМИ. Поддерживают эту инициативу, по словам Федотова, и в одноименном фонде.
«Общество постоянно развивается, меняется правовая система, происходят изменения в системе средств массовой информации. Вместе с традиционными СМИ происходит активное и динамичное развитие соцсетей и блогосферы. Очень важно сохранить принципы, заложенные еще в 90-х, которые касаются недопустимости цензуры и независимости журналистов», - отметил он.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:48