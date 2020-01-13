Эксперт рассказал о преимуществах кроссоверов над седанами





По его словам, автомобили сегмента SUV, которые в народе принято называть кроссоверами, ежегодно обретают все большую популярность на российском рынке. Покупателей в них привлекает повышенная проходимость, увеличенный дорожный просвет, чем обеспечивается более комфортное прохождение любых препятствий и неровностей. Наконец, к числу преимуществ кроссоверов перед седанами Ермилов отнес и большую вместительность. Разумеется, обращают внимание покупатели и на другие факторы. К примеру, на цвет кузова автомобилей. В связи с этим эксперт прогнозирует, что в новом году самыми продаваемыми цветами автомобилей останутся белый и черный. Также довольно высокую популярность сохранят серый и серебристый оттенки кузова.Наконец, уверен специалист, стоит ожидать роста продаж автомобилей с механической трансмиссией, что вытекает из данных минувшего года, согласно которым 65,8% покупателей новых машин остановили свой выбор именно на комплектациях с механическими коробками передач.