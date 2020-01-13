Сразу три поколения: Игорь Верник отдохнул в компании отца, сына и родного брата

На страничке Игоря Верника в социальной сети Instagram появилась публикация, в которой он показал, как проводит время в компании родного брата, отца и молодого сына. Фотографию, на которой изображены сразу три поколения Верников, шоумен сопроводил комментарием, в котором поздравил подписчиков с наступающим Старым Новым годом и пожелал им всегда верить в себя и в своих близких.«Старайтесь слушать свои сердце и голову. Если они говорят о разном, поступайте так, как велит сердце, поскольку лучше пожалеть о содеянном, чем не сделать вообще ничего», - добавил артист.Стоит отметить, что Игорь Верник довольно часто и охотно публикует в своих соцсетях совместные фото с 95-летним Эмилем Григорьевичем. По словам актера, он всегда старается найти свободное время для того, чтобы встретиться и пообщаться с отцом, поскольку считает его самым близким для себя человеком.