Volkswagen готовит новый кроссовер размером больше Teramont
В Сети опубликованы изображения нового кроссовера компании Volkswagen. Этот SUV по своим размерам будет больше, чем Teramont.
Поскольку названный выше паркетник является самым габаритный в линейке, новый внедорожник станет новым рекордсменом от VW. В документации на получение патента, сведения о которой попали в СМИ, новинка названа SMV. Эта аббревиатура, скорее всего, является промежуточным вариантом, и при производстве транспортное средство получит иное имя. Интересно, что, по имеющимся данным, главным рынком сбыта грядущей новинки станет КНР. Силовая установка в авто будет от Teramont, публике концепт машины был представлен весной минувшего года в Шанхае.
Серийная же версия, выпуск которой запланирован на заводе FAW, появится в продаже уже к концу 2020 года. Внешний вид машины получил минимум изменений, однако у фонарей реализована единая светящаяся плашка, а платформа в машине принадлежит серии MQB. При этом размеры машины должны превысить 5,1 метра в длину при почти одинаковых габаритах колесной базы. Пока из имеющихся данных сложно судить о салоне машины, скорее всего, здесь будет однолинейный модуль дефлекторов обдува, двухуровневая центральная консоль с небольшим джойстиком, заменяющего традиционный рычаг коробки передач.
Силовой агрегат ожидается аналогичный Teramont, 2-литровый бензиновый и 2,5-литровый моторы. Их мощность равна соответственно 186, 220, или 299 лошадиных сил во втором варианте. При этом трансмиссия в них установлена одинаковая, роботизированная с семью ступенями, однако, скорее всего, полноприводная.
Поскольку названный выше паркетник является самым габаритный в линейке, новый внедорожник станет новым рекордсменом от VW. В документации на получение патента, сведения о которой попали в СМИ, новинка названа SMV. Эта аббревиатура, скорее всего, является промежуточным вариантом, и при производстве транспортное средство получит иное имя. Интересно, что, по имеющимся данным, главным рынком сбыта грядущей новинки станет КНР. Силовая установка в авто будет от Teramont, публике концепт машины был представлен весной минувшего года в Шанхае.
Серийная же версия, выпуск которой запланирован на заводе FAW, появится в продаже уже к концу 2020 года. Внешний вид машины получил минимум изменений, однако у фонарей реализована единая светящаяся плашка, а платформа в машине принадлежит серии MQB. При этом размеры машины должны превысить 5,1 метра в длину при почти одинаковых габаритах колесной базы. Пока из имеющихся данных сложно судить о салоне машины, скорее всего, здесь будет однолинейный модуль дефлекторов обдува, двухуровневая центральная консоль с небольшим джойстиком, заменяющего традиционный рычаг коробки передач.
Силовой агрегат ожидается аналогичный Teramont, 2-литровый бензиновый и 2,5-литровый моторы. Их мощность равна соответственно 186, 220, или 299 лошадиных сил во втором варианте. При этом трансмиссия в них установлена одинаковая, роботизированная с семью ступенями, однако, скорее всего, полноприводная.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:06