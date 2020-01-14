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Ученые из Томска создали препарат для защиты устриц от смертельной болезни

Ученые из Томска в сотрудничестве со своими коллегами из Новосибирска и Мексики, сумели разработать препарат, который поможет защитить устрицы и другие моллюски от заражения паразитами, которые представляют для них смертельную опасность. Результаты своего исследования специалисты уже опубликовали на страницах одного из специализированных изданий.
Ученые из Томска создали препарат для защиты устриц от смертельной болезни

Сообщается, что ученым в результате проведенной работы удалось создать препараты, в основе которых лежат наночастицы серебра, которые обладают выраженным противовирусным, бактерицидным и противогрибковым действием. Авторы этого изобретения утверждают, что новое средство позволит защитить устрицы и других моллюсков от заражения опасным паразитом, известным науке под названием Perkinsus marinus, который приводит к замедлению роста заболевшего моллюска, а позднее и к его гибели. Как говорится в результатах исследования, это открытие поможет существенно сократить ущерб устричных ферм от соответствующего заражения.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:10

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