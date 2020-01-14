Ученые из Томска создали препарат для защиты устриц от смертельной болезни





Сообщается, что ученым в результате проведенной работы удалось создать препараты, в основе которых лежат наночастицы серебра, которые обладают выраженным противовирусным, бактерицидным и противогрибковым действием. Авторы этого изобретения утверждают, что новое средство позволит защитить устрицы и других моллюсков от заражения опасным паразитом, известным науке под названием Perkinsus marinus, который приводит к замедлению роста заболевшего моллюска, а позднее и к его гибели. Как говорится в результатах исследования, это открытие поможет существенно сократить ущерб устричных ферм от соответствующего заражения.