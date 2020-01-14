Ученые из Томска создали препарат для защиты устриц от смертельной болезни
Ученые из Томска в сотрудничестве со своими коллегами из Новосибирска и Мексики, сумели разработать препарат, который поможет защитить устрицы и другие моллюски от заражения паразитами, которые представляют для них смертельную опасность. Результаты своего исследования специалисты уже опубликовали на страницах одного из специализированных изданий.
Сообщается, что ученым в результате проведенной работы удалось создать препараты, в основе которых лежат наночастицы серебра, которые обладают выраженным противовирусным, бактерицидным и противогрибковым действием. Авторы этого изобретения утверждают, что новое средство позволит защитить устрицы и других моллюсков от заражения опасным паразитом, известным науке под названием Perkinsus marinus, который приводит к замедлению роста заболевшего моллюска, а позднее и к его гибели. Как говорится в результатах исследования, это открытие поможет существенно сократить ущерб устричных ферм от соответствующего заражения.
Сообщается, что ученым в результате проведенной работы удалось создать препараты, в основе которых лежат наночастицы серебра, которые обладают выраженным противовирусным, бактерицидным и противогрибковым действием. Авторы этого изобретения утверждают, что новое средство позволит защитить устрицы и других моллюсков от заражения опасным паразитом, известным науке под названием Perkinsus marinus, который приводит к замедлению роста заболевшего моллюска, а позднее и к его гибели. Как говорится в результатах исследования, это открытие поможет существенно сократить ущерб устричных ферм от соответствующего заражения.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:10