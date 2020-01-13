«Купаемся голенькие»: Певица Елка показала, как отдыхает с подругами на Бали

Как утверждает знаменитость, во время отдыха они с подругами постоянно хохочут и веселятся. При этом поселилась артистка в деревне на самом отшибе и подальше от популярных курортных мест, чтобы не привлекать к себе слишком большого внимания. «Купаемся голенькие в своем маленьком бассейне. Питаемся тем, что удается раздобыть на рынке и приготовить. Иногда ходим и в туристическим места, но каждый раз торопимся снова убежать в свои джунгли», - поделилась подробностями своего времяпрепровождения Елка.При этом певица рассказала и о том, чем во время этого отпуска предпочитают заниматься ее подруги. Как оказалось, Анна готовит для всех очень вкусные и питательные завтраки, а вот Марта с Евгенией любят рисовать. Сама же Елка, по ее словам, просто поет и кормит местных комаров, а потому просит поклонников немного за нее порадоваться.