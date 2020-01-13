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Лера Кудрявцева показала, как веселится в ледовом городке с годовалой дочерью

Известная российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram забавными кадрами, на которых показала, как проводит время с годовалой дочерью. Как оказалось, совсем недавно знаменитость повела малышку в ледовый городок, расположенный в одном из московских парков.
Лера Кудрявцева показала, как веселится в ледовом городке с годовалой дочерью

Младшая дочь Леры Кудрявцевой родилась в августе позапрошлого года от супруга телеведущей – хоккеиста Игоря Макарова. На минувший выходных артистка решила сводить дочь в Парк Победы, чтобы показать ей праздничное убранство Поклонной горы. Но больше всего малышке понравилось кататься на горках в местном ледовом городке. Соответствующими фотографиями и видеозаписями Лера Кудрявцева поспешила поделиться со своими поклонниками, опубликовав некоторые из них в stories на своей страничке.

Стоит отметить, что кроме годовалой Маши Лера Кудрявцева в предыдущем браке также родила сына Жана. Впрочем, старший наследник знаменитости уже самостоятельный мужчина – 29-летний Жан не так давно и сам стал родителем, сделав свою звездную мать бабушкой.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:01

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