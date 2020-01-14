Элтон Джон удивился решению Меган Маркл и принца Гарри оставить королевскую семью

За последние несколько лет композитор сильно сдружился с парой. Как отмечают иностранные издания, летом минувшего года принц Гарри и Меган Маркл отдохнули на вилле Элтона Джона, расположенной во Франции. Помимо этого, музыкант одолжил им собственный самолёт.По данным The Mirror, певец близко общается с герцогами по сей день. Музыкант регулярно оказывает им моральную поддержку, однако не настаивает на своём мнении в отношении их решений. Сэр Элтон Джон выяснил, что пара намеревается снять с себя часть полномочий даже раньше королевы Елизаветы II. По распространившимся слухам, в монаршей семье боятся появления принца Гарри и Меган Маркл на ТВ со скандальным интервью и заявлениями о проявлении сексизма и расизма от лидеров Великобритании.