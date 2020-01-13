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Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека

Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей. Они видели его в период радиотерапии, вспышки возникали у людей даже с закрытыми глазами.

Зрительные световые эффекты – фосфены, появляются у людей без влияния света на глаз. Они также возникают в результате механического действия либо под действием сильных магнитных полей, веществами химического происхождения, электрическим возбуждением.

Люди, проходящие лечение лучевой терапией, сообщали о всплеске света в глазах, длившиеся несколько мгновений. Исследователи смогли подтвердить, что такое свечение реально у больных, которые проходят радиотерапию. Специалисты смогли момент заснять на камеру и сообщили, что это черенковское излучение.

Павел Черенков в 1934 году установил свечение, вызывающееся заряженными частицами в прозрачной среде, например, взаимодействие космических лучей с атмосферой Земли. В период радиотерапии человеческий организм переносит облучение, и когда заряженные частицы проходят через стекловидное тело глаза, может появиться свечение. Оно появляется в середине глазного яблока, близко от фоторецепторов, потому его видят и с прикрытыми глазами.

Специалисты зафиксировали такой свет специальной камерой CDose. Эксперты заявляют, что система слежения за излучением поможет усовершенствовать методы облучения.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:18

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