Исследование: Женщины не пожалели о сделанном аборте спустя годы





Ученые провели эксперимент, участницами которого стали 667 женщин, сделавших аборт. Добровольцев объединяло то, что все они сами желали избавиться от ребенка, так как ни у кого из них не было медицинской необходимости к проведению этой процедуры. Все участницы описывали свое эмоциональное состояние, а также информировали о существовании постоянного партнера. Такие данные женщины предоставляли каждые полгода в течение пяти лет. Также они рассказывали о правильности этого решения, и насколько легко оно им далось. Проанализировав ответы всех участниц, ученые установили, что 95% женщин не пожалели о своем решении. Тем не менее, 27% добровольцев сообщили, что им было очень трудно пойти на такую процедуру. 70% участниц выразили беспокойство об общественном осуждении.Ученые также установили, что наиболее встречающейся эмоцией было облегчение, однако сила всех чувств женщин после аборта с каждым годом понижалась.