Эксперты рассказали, как избежать запотевания стекла в автомобиле





[center]Скопление конденсата на оконном стекле в автомобилях является не просто некомфортной ситуацией, а опасным для жизни водителя и его пассажиров фактором. При езде необходимо концентрировать внимание на всем участке дороги, что невозможно при запотевших окнах. Основные причины подобного феномена кроются в разнице температур снаружи и внутри машины, из-за чего влага оседает намного интенсивнее. В ином случае проблема кроется в большом количестве пассажиров, маленьком интерьере или значительном объеме спиртного, выпитого накануне.Эффективным решением для этого неудобства эксперты называют включение кондиционера, который должен направить всю лишнюю влагу извне, чему также поспособствуют направленные в сторону окон дефлекторы. Также должна помочь обычная расторопность, заключающаяся в забирании любых влажных вещей из салона. Более активным подходом могут стать специальные жидкости, создающие защитный слой от конденсата, которые можно заменить менее желательной смесью из глицерина и спирта в соотношении 1:10. Последний метод не рекомендуется из-за появления заметных разводов на стекле.