Эксперты рассказали, как избежать запотевания стекла в автомобиле
Запотевание стекла становится серьезной проблемой для многих водителей из-за нарушения видимости дороги. Поэтому эксперты рассказали, как избежать скопления конденсата на окнах автомобиля с помощью вентиляции.
Скопление конденсата на оконном стекле в автомобилях является не просто некомфортной ситуацией, а опасным для жизни водителя и его пассажиров фактором. При езде необходимо концентрировать внимание на всем участке дороги, что невозможно при запотевших окнах. Основные причины подобного феномена кроются в разнице температур снаружи и внутри машины, из-за чего влага оседает намного интенсивнее. В ином случае проблема кроется в большом количестве пассажиров, маленьком интерьере или значительном объеме спиртного, выпитого накануне.
Эффективным решением для этого неудобства эксперты называют включение кондиционера, который должен направить всю лишнюю влагу извне, чему также поспособствуют направленные в сторону окон дефлекторы. Также должна помочь обычная расторопность, заключающаяся в забирании любых влажных вещей из салона. Более активным подходом могут стать специальные жидкости, создающие защитный слой от конденсата, которые можно заменить менее желательной смесью из глицерина и спирта в соотношении 1:10. Последний метод не рекомендуется из-за появления заметных разводов на стекле.
Скопление конденсата на оконном стекле в автомобилях является не просто некомфортной ситуацией, а опасным для жизни водителя и его пассажиров фактором. При езде необходимо концентрировать внимание на всем участке дороги, что невозможно при запотевших окнах. Основные причины подобного феномена кроются в разнице температур снаружи и внутри машины, из-за чего влага оседает намного интенсивнее. В ином случае проблема кроется в большом количестве пассажиров, маленьком интерьере или значительном объеме спиртного, выпитого накануне.
Эффективным решением для этого неудобства эксперты называют включение кондиционера, который должен направить всю лишнюю влагу извне, чему также поспособствуют направленные в сторону окон дефлекторы. Также должна помочь обычная расторопность, заключающаяся в забирании любых влажных вещей из салона. Более активным подходом могут стать специальные жидкости, создающие защитный слой от конденсата, которые можно заменить менее желательной смесью из глицерина и спирта в соотношении 1:10. Последний метод не рекомендуется из-за появления заметных разводов на стекле.