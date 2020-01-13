ESET предупреждает о фишинговой рассылке в WhatsApp с фейковыми подарками от Adidas





Отмечается, что в мошеннических сообщениях речь идет о якобы праздновании юбилея известной компании Adidas, которая в связи с этим дарит пользователям обувь, футболки и другие ценные подарки. Для того, чтобы получить эти подарки, пользователям необходимо перейти по ссылке, заполнить форму опроса и разослать сообщение мошенников еще как минимум 20 своим контактам. В результате ссылка оказывается поддельной, кроме того, в самом объявлении мошенники используют старый логотип немецкой компании, а мошеннический домен, на котором размещен сайт злоумышленников, по словам экспертов, был впервые зарегистрирован совсем недавно.В ESET подчеркивают, что злоумышленники таким образом собирают огромное количество персональных данных доверчивых пользователей. Впрочем, ранее в социальных сетях пользователи уже обсуждали подобную рассылку от мошенников. К примеру, еще в сентябре минувшего года появлялись сообщения о странных предложениях принять участие в фейковой раздаче подарков от Adidas. Подозрения относительно мошенничества в этом случае появились после того, как пользователям начали предлагать отправить сообщение с приглашением принять участие в «акции» своим контактам.