Павел Воля призвал фанатов рожать детей и везде брать их с собой

Несколько дней назад Павел Воля сообщил пользователям Сети, что отправляется на гастроли в США. Артист взял с собой свою возлюбленную Ляйсан Утяшеву и детей Софию и Роберта. Сегодня юморист показал фотографию, на которой он сидит на стуле на пляже в Майами, рядом с ним на шезлонге расположилась его супруга. Пара подняла головы вверх и нежится на солнце. В комментарии к публикации в соцсети Instagram Павел Воля поблагодарил присутствующих на концерте в Майами зрителей. Также резидент Comedy Club написал: "Рожайте детей. Берите их с собой везде. Ждите, когда они подрастут. В какой-то момент вы начнёте отдыхать, а они вас фотографировать".В конце публикации Павел Воля отметил, что снимок был сделан его сыном Робертом. Подписчики с юмором отнеслись к призыву рожать детей. Многие согласились со словами юмориста. За час пост резидента Comedy Club набрал почти 90 000 лайков.