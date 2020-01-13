Павел Воля призвал фанатов рожать детей и везде брать их с собой
Павел Воля разместил фотографию с женой Ляйсан Утяшевой, сделанную на пляже в Майами. В комментарии к посту в Instagram резидент Comedy Club призвал фанатов рожать детей и везде брать их с собой.
Несколько дней назад Павел Воля сообщил пользователям Сети, что отправляется на гастроли в США. Артист взял с собой свою возлюбленную Ляйсан Утяшеву и детей Софию и Роберта. Сегодня юморист показал фотографию, на которой он сидит на стуле на пляже в Майами, рядом с ним на шезлонге расположилась его супруга. Пара подняла головы вверх и нежится на солнце. В комментарии к публикации в соцсети Instagram Павел Воля поблагодарил присутствующих на концерте в Майами зрителей. Также резидент Comedy Club написал: "Рожайте детей. Берите их с собой везде. Ждите, когда они подрастут. В какой-то момент вы начнёте отдыхать, а они вас фотографировать".
В конце публикации Павел Воля отметил, что снимок был сделан его сыном Робертом. Подписчики с юмором отнеслись к призыву рожать детей. Многие согласились со словами юмориста. За час пост резидента Comedy Club набрал почти 90 000 лайков.
Несколько дней назад Павел Воля сообщил пользователям Сети, что отправляется на гастроли в США. Артист взял с собой свою возлюбленную Ляйсан Утяшеву и детей Софию и Роберта. Сегодня юморист показал фотографию, на которой он сидит на стуле на пляже в Майами, рядом с ним на шезлонге расположилась его супруга. Пара подняла головы вверх и нежится на солнце. В комментарии к публикации в соцсети Instagram Павел Воля поблагодарил присутствующих на концерте в Майами зрителей. Также резидент Comedy Club написал: "Рожайте детей. Берите их с собой везде. Ждите, когда они подрастут. В какой-то момент вы начнёте отдыхать, а они вас фотографировать".
В конце публикации Павел Воля отметил, что снимок был сделан его сыном Робертом. Подписчики с юмором отнеслись к призыву рожать детей. Многие согласились со словами юмориста. За час пост резидента Comedy Club набрал почти 90 000 лайков.