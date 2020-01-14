Концепт-кар Koenigsegg Mission 500 намеревается побить рекорд скорости Bugatti Chiron





В прошлом году Bugatti Chiron Super Sport 300+ стал первым серийным автомобилем в мире, преодолевшим 490-километровый барьер, обойдя модели от Koenigsegg и Hennessey в гонке. Реванш от шведской компании был лишь вопросом времени. В бренде уже подтвердили, что гиперкар-версия модели Jesko находится на стадии разработки и её можно будет увидеть на Женевском автосалоне 2020 года. Внутренние источники сообщили, что эта концепция будет носить название Mission 500. Вышеупомянутая машина будет развивать скорость до 500 км/ч, что установит новый мировой рекорд.Детали пока скудны, но Mission 500, скорее всего, будет базироваться на Koenigsegg Jesko, который дебютировал на прошлогоднем автосалоне в Женеве в качестве замены Agera RS. В стандартном предложении присутствует 5,0-литровый V8 с двумя турбинами, который производит 1600 лошадиных сил, что позволяет машине достичь первой сотни километров примерно за 2,5 секунды. Что касается 89-го ежегодного швейцарского автосалона, то его начало запланировано на 3 марта текущего года.