Внезапная сильная боль включена в симптомы злокачественной опухоли кишечника





, - сообщают специалисты.Когда функция генов сталкивается со сбоем, клетки чрезмерно быстро растут и делятся, что в результате вызывает формирование опухолей типа полип. Медики отмечают, что появление рака кишечника вследствие указанного процесса может продолжаться на протяжении 5-10 лет. Всё это время заболевание никак не проявляется.При этом самыми распространенными симптомами являются кровотечение из кишечника, а также изменения его функционирования. Примером могут служить диарея и повышение объёма слизи в стуле. С ростом опухоли может появиться закупорка, что вызывает боль в области живота, запоры и вздутие.