Внезапная сильная боль включена в симптомы злокачественной опухоли кишечника
Внезапная сильная боль и ощущение комка в нижней части живота были включены в список потенциальных симптомов злокачественной опухоли кишечника. Для предотвращения смертельного исхода важно своевременно выявить недуг.
«В течение всей жизни человека слизистая оболочка кишечника регулярно проходит процедуру обновления. Она включает в себя многие миллионы клеток. Последние растут, исполняют собственную функцию, а после этого умирают. Их заменой становятся совершенно новые клетки. Каждая из них является носителем генов, предоставляющих инструкции о конкретном поведении», - сообщают специалисты.
Когда функция генов сталкивается со сбоем, клетки чрезмерно быстро растут и делятся, что в результате вызывает формирование опухолей типа полип. Медики отмечают, что появление рака кишечника вследствие указанного процесса может продолжаться на протяжении 5-10 лет. Всё это время заболевание никак не проявляется.
При этом самыми распространенными симптомами являются кровотечение из кишечника, а также изменения его функционирования. Примером могут служить диарея и повышение объёма слизи в стуле. С ростом опухоли может появиться закупорка, что вызывает боль в области живота, запоры и вздутие.
«В течение всей жизни человека слизистая оболочка кишечника регулярно проходит процедуру обновления. Она включает в себя многие миллионы клеток. Последние растут, исполняют собственную функцию, а после этого умирают. Их заменой становятся совершенно новые клетки. Каждая из них является носителем генов, предоставляющих инструкции о конкретном поведении», - сообщают специалисты.
Когда функция генов сталкивается со сбоем, клетки чрезмерно быстро растут и делятся, что в результате вызывает формирование опухолей типа полип. Медики отмечают, что появление рака кишечника вследствие указанного процесса может продолжаться на протяжении 5-10 лет. Всё это время заболевание никак не проявляется.
При этом самыми распространенными симптомами являются кровотечение из кишечника, а также изменения его функционирования. Примером могут служить диарея и повышение объёма слизи в стуле. С ростом опухоли может появиться закупорка, что вызывает боль в области живота, запоры и вздутие.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:41