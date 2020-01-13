АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Внезапная сильная боль включена в симптомы злокачественной опухоли кишечника

Внезапная сильная боль и ощущение комка в нижней части живота были включены в список потенциальных симптомов злокачественной опухоли кишечника. Для предотвращения смертельного исхода важно своевременно выявить недуг.
Внезапная сильная боль включена в симптомы злокачественной опухоли кишечника

«В течение всей жизни человека слизистая оболочка кишечника регулярно проходит процедуру обновления. Она включает в себя многие миллионы клеток. Последние растут, исполняют собственную функцию, а после этого умирают. Их заменой становятся совершенно новые клетки. Каждая из них является носителем генов, предоставляющих инструкции о конкретном поведении», - сообщают специалисты.

Когда функция генов сталкивается со сбоем, клетки чрезмерно быстро растут и делятся, что в результате вызывает формирование опухолей типа полип. Медики отмечают, что появление рака кишечника вследствие указанного процесса может продолжаться на протяжении 5-10 лет. Всё это время заболевание никак не проявляется.

При этом самыми распространенными симптомами являются кровотечение из кишечника, а также изменения его функционирования. Примером могут служить диарея и повышение объёма слизи в стуле. С ростом опухоли может появиться закупорка, что вызывает боль в области живота, запоры и вздутие.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз…
«Она не модель»: В Грозном рассказали о новой 18-летней жене Руслана…
«Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять»: Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили семейный видеоролик о…
Volkswagen готовит новый кроссовер размером больше…
Исследование: Женщины не пожалели о сделанном аборте спустя…
Помолодевшая Алла Пугачева поздравила россиян со Старым Новым…
Эксперты рассказали, как избежать запотевания стекла в…
Внезапная сильная боль включена в симптомы злокачественной опухоли…
Сразу три поколения: Игорь Верник отдохнул в компании отца, сына и родного…
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в акваторию Средиземного…
3-летний сын телеведущей Ксении Собчак проверил, как мама знает…
В Мьянме ученые обнаружили в янтаре слизевую…
«Купаемся голенькие»: Певица Елка показала, как отдыхает с подругами на…
ESET предупреждает о фишинговой рассылке в WhatsApp с фейковыми подарками от…
Лера Кудрявцева показала, как веселится в ледовом городке с годовалой…
Названы вредные для сексуальной жизни…
Нонна Гришаева отдыхает в…
Honor готовится презентовать новые смартфоны и гаджеты на выставке MWC…
В Сети бурно обсуждают певицу Ханну, которая выгуливает годовалую дочь на…
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019…
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
Принц Гарри и Меган Маркл стали еще популярнее после отказа от…
Ученые рассказали, как поддержать тонус мышц без…
Мечтающий о ребенке Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем на…
В США признали отставание от РФ в модернизации ядерных…
Уилл Смит шокировал звезду «Баварии» Давида Алабу своим звонком по…
Павел Воля призвал фанатов рожать детей и везде брать их с…
Российские ученые изобрели «умный» стул для исправления осанки у…
Список новых дешёвых иномарок зимы 2020 года возглавил Hyundai…
Представитель Димаша опроверг слухи о прекращении работы с Игорем…
"Получила такой кайф": Певица Нюша впервые побывала на…
Плод, сохраняющий молодость и здоровье: Эксперты рассказали о полезных свойствах…
Селена Гомес вступилась за Хейли Бибер, которую обвиняют в преследовании…
Учёные назвали игнорирование лифта полезным для…
Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин переживают сложности в…
В Сети показали внешность флагмана Meizu…
Наталья Водянова: "Я не обычная мама, я классная…
Энн Хэтэуэй впервые появилась на публике после вторых…
Эксперт оценил решение мобильных операторов о повышении…
Неказистые пальцы ног ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой сравнили с пальцами балерины Анастасии…
Просмотреть все новости