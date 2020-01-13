В Мьянме ученые обнаружили в янтаре слизевую плесень





Специалисты выяснили, что плесени близко 100 миллионов лет, и она считалась самой распространенной формой жизни на планете. Плесень – это образование из одноклеточных организмов. В ископаемом виде встречается в окаменелостях, считается довольно редкой находкой.Экспертам лишь два раза удалось изучить похожие находки. Плесневые организмы очень хрупкие и могут сохраняться долгие годы. Прошлые находки представляли собой соединение плесени, а последнее открытие хранилось около 100 миллионов лет. Слизевая плесень уникальна и тем, что это прямое следствие экологического отбора.